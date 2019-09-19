«Газель» разбилась всмятку в трагическом столкновении с неисправным грузовиком в Петербурге

СЕГОДНЯ 21:57 2019-09-19T21:58:27+03:00

Водитель «Газели» скончался на месте, его пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии

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Вечером 19 сентября на улице Костюшко в Московском районе «Газель» всмятку разбилась об стоявший на дороге грузовик Scania. Судя по фотографиям очевидцев аварии, от удара в прицеп кабину машины сильно сплющило.

- По предварительной информации, грузовик «Скания» был припаркован со знаком аварийной остановки, но находился в зоне, запрещающей парковку. В результате страшного ДТП 27-летний водитель «Газели» погиб на месте, его 18-летний пассажир сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, - информирует отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пассажир «Газели» чудом остался жив. Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы трагического происшествия сообщают в соцсетях, что грузовик находился на дороге чуть ли не целый день, и его спокойно объезжали все автомобили. Некоторые петербуржцы не понимают, как водитель «Газели» не смог заметить «Сканию» с прицепом. Разъяснить вопросы поможет проверка, которая сейчас ведется сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU