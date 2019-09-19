Два маргинала впали в детство и украли маленькие самокаты в Красном Селе

СЕГОДНЯ 22:32 2019-09-19T22:34:57+03:00

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Двое неизвестных мужчин, катающиеся на детских самокатах, сильно смутили жителей Красного Села. Побитые, грязные и с сигареткой в зубах они весело проводили свой свободный день. В комментариях к посту о двух инфантильных маргиналах в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» тут же объявилась владелица одного из самокатов.

- Ооо! Наш – оранжевый! Кто-то ночью украл. Что делать с этими товарищами, заявлять в полицию? – спрашивала обеспокоенная женщина.

За злоумышленниками начали следить местные жители, информацию об их передвижениях оперативно передавали в соцсети. Наконец, мужчин перехватили сотрудники полиции. По словам очевидцев, самокаты действительно оказались крадеными. Люди добавляют, что эти маргиналы известны на весь район. Сейчас их доставили в отдел полиции №9. Там же детишек дожидаются их любимые самокаты.

Полицейские быстро нашли злоумышленников. Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU