2019-09-19T23:06:50+03:00
Общество

Технический сбой шлагбаумов привёл к коллапсу на парковке в Пулково

Автолюбители не могли выехать с парковки, их бесплатные минуты потихоньку сгорали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Десятки гудящих клаксонов заставили работников аэропорта открывать шлагбаумы вручную.Десятки гудящих клаксонов заставили работников аэропорта открывать шлагбаумы вручную.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня днем в Пулково произошел технический сбой шлагбаумов на парковке. Они упорно не хотели открываться, чтобы дать возможность машинам выехать. Таксисты спешили на свои заказы, кто-то хотел поскорее вернуться домой после тяжелого перелета. Но машины одна за другой вставали в большие очереди. Пробка быстро привела к забастовке автолюбителей.

- В ответ на неоткрывающиеся заграждения водители дружно загудели. Причина тому простая - у многих заканчивалось время бесплатной стоянки, и долго находиться в пробке-западне не хотел никто. Громкие клаксоны впечатлили работников аэропорта и, в конце концов, им пришлось открывать шлагбаумы вручную, - информирует паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы сообщают, что в итоге все водители легковых автомобилей выехали с парковки бесплатно, слегка потрепав себе нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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