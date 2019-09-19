Технический сбой шлагбаумов привёл к коллапсу на парковке в Пулково

19 Сент. 23:06 2019-09-19T23:06:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем в Пулково произошел технический сбой шлагбаумов на парковке. Они упорно не хотели открываться, чтобы дать возможность машинам выехать. Таксисты спешили на свои заказы, кто-то хотел поскорее вернуться домой после тяжелого перелета. Но машины одна за другой вставали в большие очереди. Пробка быстро привела к забастовке автолюбителей.

- В ответ на неоткрывающиеся заграждения водители дружно загудели. Причина тому простая - у многих заканчивалось время бесплатной стоянки, и долго находиться в пробке-западне не хотел никто. Громкие клаксоны впечатлили работников аэропорта и, в конце концов, им пришлось открывать шлагбаумы вручную, - информирует паблик «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы сообщают, что в итоге все водители легковых автомобилей выехали с парковки бесплатно, слегка потрепав себе нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU