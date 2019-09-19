2019-09-19T23:34:46+03:00
Спорт

Победа Петербурга в Москве: СКА всухую обыграл «Динамо»

Петербургский СКА выиграл со счетом 2:0 московское «Динамо» в очередном туре регулярки КХЛ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Голкипер красно-синих Алексей Мельничук оформил второй «сухарь» в сезоне. Фото: ska.ruГолкипер красно-синих Алексей Мельничук оформил второй «сухарь» в сезоне. Фото: ska.ru
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СКА одержал победу над московским «Динамо» в очередном туре регулярного чемпионата КХЛ. Петербуржцы забросили две безответные шайбы во втором периоде матча усилиями Давида Рундблада и Максима Карпова. Во второй раз кряду прекрасно провел встречу молодой голкипер красно-синих Алексей Мельничук.

- Была содержательная игра, сбалансированная. Во втором периоде произошел небольшой тактический провал, а так - стоит выделить командные действия. Мы целостно и хорошо отыграли и в обороне и в атаке. Выступление Мельничука? Это не сюрприз для нас. Он уже набрался опыта, в нужные моменты выручает, - отметил главный тренер петербуржцев Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Победа позволила подняться СКА на вторую строчку в таблице Западной конференции. Следующая игра будет домашней для петербуржцев. В воскресенье 22 сентября в 17:00 армейцы сразятся с подольским «Витязем».

ИСТОЧНИК KP.RU

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