2019-09-20T00:14:48+03:00
Происшествия

Суд посадил под домашний арест главу банка «Прайм Финанс», обвиняемого в краже миллионов у петербуржцев

Приморский суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу подозреваемого
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подозреваемый воровал деньги вкладчиков на протяжении четырех лет.Подозреваемый воровал деньги вкладчиков на протяжении четырех лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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19 сентября Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под домашний арест главу банка «Прайм Финанс», обвиняемого в краже 268,5 миллионов рублей вкладчиков. Следователи просили заключить подозреваемого под стражу, но им отказали.

«КП-Петербург» писал о нашумевшем деле. На протяжении четырех последних лет 55-летний глава банка, имея сговор с группой лиц, забирал деньги прямиком из кассы. Это были и рубли, и доллары, и евро. Для сокрытия своих действий злоумышленник составлял поддельные отчеты.

- При проверке деятельности финансовой организации в мае 2019 года была выявлена крупная недостача: 106169144 рублей, 1001940 долларов США (64664606,44 в рублевом эквиваленте по состоянию на 29.05.2019) и 1352020 Евро (97574744,40 в рублевом эквиваленте). Всего это около 268,5 миллионов рублей, - сообщил редакции «Комсомолки» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что домашний арест подозреваемого продлится по 5 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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