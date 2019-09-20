Зловещий красный гроб насторожил отдыхающих парка Сосновка

СЕГОДНЯ 00:38 2019-09-20T00:38:22+03:00

Пользователи соцсетей не разделили шок очевидцев и шутили о сбежавшем вампире или зомби. Фото: СОЦСЕТИ

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В парке Сосновка Выборгского района обнаружили диковинную находку в виде зловещего красного гроба. Страха добавляло то, что он был открытым.

- Вообще жесть, в парке кто-то забыл гроб! Интересно, с телом или нет? Посмотрим... Нет, просто гроб лежит. И это в центре Выборга, - испуганно изумляется автор видеозаписи страшной находки в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей скорее с юмором отнеслись к происходящему, хотя и признали, что такая картина может напугать кого-нибудь до смерти. Кто-то предположил, что в лесу не дали поспать вампиру, который испугался солнечного света и сбежал. Другие иронично надеялись на начало зомби-апокалипсиса или таинственный обряд сектантов.

Судя по комментариям многих петербуржцев, гроб всего-навсего является реквизитом. Его якобы использовал для съемок клипа один из местных музыкантов.

ИСТОЧНИК KP.RU