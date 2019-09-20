2019-09-20T01:30:33+03:00
Общество

Праздник фонтанов в Петергофе состоится 20 и 21 сентября

Зрители увидят масштабный мультимедийный спектакль «Императрица 2019», посвященный Екатерине II [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Для праздника подготовили 10-метровую маску императрицы. Фото: instagram.com/peterhof_museumДля праздника подготовили 10-метровую маску императрицы. Фото: instagram.com/peterhof_museum
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20 и 21 сентября в Петергофе пройдет масштабный мультимедийный спектакль «Императрица 2019». На территории Большого каскада парка зрителей ждет 1,5 тысячи световых приборов, 100 киловатт звука, 400 квадратных метров панорамного экрана и целых 3 тысячи залпов салюта. Шоу посветят судьбе Екатерине II.

- В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения Екатерины Великой, жизнь которой связана с Петергофом, где она жила, любила, страдала, где начался ее путь к власти. Зрителям в захватывающей форме расскажут о жизненном пути императрицы, - сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф».

Добавим, что шоу станет частью праздника закрытия фонтанов. Организаторы традиционно ожидают на нем десятки тысяч туристов. Для посетителей придумали оригинальный интерактив: каждый пользователь Instagram может примерить на себя анимированную корону, сделать с ней селфи и на нем отметить аккаунт «Петергофа». Лучшие снимки смогут попасть на главный экран официальной части осеннего праздника фонтанов.

2019. ТИЗЕР. #ИМПЕРАТРИЦА2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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