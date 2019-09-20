Во время ЧП в петербургской школе пожарные выходы оказались заблокированы

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-20T08:09:17+03:00

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Дурацкая, хулиганская выходка детей в одной из школ Красного Села в Петербурге обнажила ряд проблем с пожарной безопасностью в здании учебного заведения. Накануне в четверг, 19 сентября, несколько школьников подожгли кофту и кроссовки в раздевалке на первом этаже, в результате чего выяснилось, что пожарные выходы в здании, полном детей, заблокированы. Об этом рассказали недовольные родители учеников в соцсети.

- Сегодня на шестом уроке в одной из школ Красного Села, в раздевалке на первом этаже детишки подожгли кофту и кроссовки, в результате чего загорелась куртка и еще две куртки испорчены, - поведали начало истории петербуржцы.

По рассказам свидетелей, сработала пожарная сигнализация, однако из школы детей вывели далеко не всех. Выяснилось, что пожарные выходы заблокированы, а на окнах нет ручек, чтобы, в случае чего, открыть из и выпрыгивать из окон.

Также родители отметили, что на входе в школу стоят турникеты, которые не открылись после срабатывания пожарной сигнализации. А запах гари распространился до четвертого этажа.

Отмечается, что в результате небольшого поджога никто не пострадал. Однако родители очень возмущены организацией безопасности своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU