2019-09-20T08:31:05+03:00
Общество

«Зебру» заблокированную забором установили на юге Петербурга

Пешеходы жалуются, что перейти дорогу можно только перелезая через ограду
Лилия КОЗЛОВА
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Пешеходный переход, огражденный забором, установили в ПетербургеПешеходный переход, огражденный забором, установили в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Удивительное мастерство организации на дороге показали рабочие, делающие пешеходный переход на юге Петербурга. Местные жители заметили в четверг, 19 сентября, что на улице Подводника Кузьмина появилась пешеходная «зебра», однако перейти по ней дорогу совершенно не возможно, потому что на противоположной стороне рабочие установили еще забор метровой высоты.

- Чиновники развивают навыки прыжков у пешеходов. В начале нарисовали «зебру», а вскоре поставили забор, - рассказали очевидцы в соцсети.

Пока что забор не «глухой». Рядом с переходом пока что еще есть дыра, но и она, по плану, скоро будет заделана, поэтому как переходить дорогу, остается под вопросом.

- Почему не постелили маты для прыжков? Хотя матов будет много, - шутят местные жители.

«Инновационная» проектировка пешеходного перехода действительно удивляет. Остается наблюдать за тем, как через забор будут перебираться пенсионеры, инвалиды и мамочки с колясками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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