Двух студентов из Петербурга посадили в тюрьму Туркменистана

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-20T08:58:18+03:00

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Два молодых парня, поступивших в вузы Петербурга и отучившихся там какое-то время, по возвращению в Туркменистан на время каникул, оказались в тюрьме. Их имена стали известны только сейчас, после того, как на сайте правозащитного проекта «Покажите их живыми» обновились списки заключенных, исчезнувших в тюрьмах.

- Новая версия списка дополнена именами Кемала Сапарова и Какаджана Хальбаева – туркменских студентов, обучавшихся в Санкт-Петербурге и осужденных в 2018 году вскоре после возвращения в Туркменистан на каникулы, - сообщают правозащитники.

Причина по которой молодые люди были осуждены и заключены в тюрьму, не сообщается. О судьбе их тоже ничего не известно.

Отметим, что правозащитный проект «Покажите их живыми» отслеживает судьбу осужденных, исчезнувших в туркменских тюрьмах, где распространена практика насильственных исчезновений заключенных. В обновленном сентябрьском списке числятся 121 имен, в том числе, петербургские студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU