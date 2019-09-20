2019-09-20T09:25:24+03:00
Происшествия

После смертельного ДТП со сгоревшим BMW в Петродворце возбуждено уголовное дело

Водитель иномарки был пьян в момент аварии
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП со сгоревшим BMW в ПетергофеВ Петербурге возбудили уголовное дело после смертельного ДТП со сгоревшим BMW в ПетергофеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне ночью, 19 сентября, в Петродворце на Санкт-Петербургском шоссе произошла страшная авария, в результате которой заживо сгорел пассажир одного из автомобилей. Около часа ночи 35-летний водитель BMW вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автобусом, после чего загорелся. Водителю выбраться из автомобиля удалось, а его пассажиру - нет.

- Водитель автомобиля «БМВ-328» — гражданин одного из сопредельных государств, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Волгабас 5270». От удара иномарка загорелась. В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ-328» — неизвестный мужчина, личность устанавливается, сгорел полностью, кондуктор автобуса 1976 года рождения после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии была направлена на амбулаторное лечение, водитель иномарки получил средний вред здоровью, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

После смертельного инцидента полиция Петербурга завела уголовное дело за нарушение правил вождения, которые повлекли за собой смерть человека. Водитель BMW сейчас задержан.

BMW сгорела дотла вместе с пассажиром после смертельного ДТП с автобусом в Петергофе в ночь на 19 сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU

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