С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-20T16:29:26+03:00

Смольный уже пообещал помочь бизнесменам, которых захотят инвестировать и работать по новым правилам

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Уже через 11 дней для 44 хостелов, расположенных в Петербурге, наступит «час икс». В связи с новыми правилами, им придется прекратить свою деятельность. Чтобы город не остался без доступных мест размещения, а разом исчезнут 770 номеров, в Смольном решили помочь бизнесменам, инвестирующим в открытие новых хостелов.

- Нам нужно максимально ускорить работу по созданию условий для приема большого числа туристов в городе, - приводит слова вице-губернатора Олега Маркова пресс-служба Смольного.

Чиновник отметил, что в 2020 год у в городе пройдут массовые мероприятия, в том числе, Евро-2020, на которые приедут сотни тысяч туристов. и их всех надо где-то разместить.

Напомним, что из-за изменений в Жилищном законодательстве с 1 октября в Петербурге не смогут работать хостелы, расположенные в жилых домах. По новым нормам жилое помещение должно быть переведено в нежилое. Там, где это невозможно, отельерам придется съехать.

Чтобы недорогие места для туристов оставались в нужном количнестве, власти города намерены помогать инвесторам открывать новые объекты.

- Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями, - поручил чиновникам Олег Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU