СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-20T17:14:38+03:00

Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом Фото: СОЦСЕТИ

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Жители Красного Села в Петербурга обнаружили, что свалка для строительного мусора используется не совсем по назначению. Загляну туда, горожане увидели «накрытую поляну»: горы ящиков с алкоголем и банки различных консервов как с огурчиками, так и с рыбкой. Шокированные граждане начали бить тревогу.

- Местные асоциалы толпами протоптали тропы к невиданной халяве. Кто-то употребляет на месте, кто-то запасается впрок , утаскивая в мешках лакомство, - рассказали очевидцы в соцсети.

По словам горожан, администрация Красносельского района объяснили, что специалисты выехали на место. Однако там они заявили, что эта территория относится к Лаголовскому поселению Ломоносовского района Ленобласти. Поэтому никак решить вопрос с использованием свалки не могут.

Пользователи сети отметили, что пока администрация будет решать, как справиться с неправомерным использованием свалки, маргинальные личности уже все расчистят сами.

ИСТОЧНИК KP.RU