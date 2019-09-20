Серийные пожары памятников культуры в Новой Ладоге проверит СК РФ

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-20T18:42:36+03:00

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам СК России по Ленобласти провести проверку по обращению о разрушении памятников культуры в Новой Ладоге. Напомним, «КП-Петербург» писал о сгоревшей 16 сентября церковно-приходской школе. Здание было одним из старейших в городе, его построили в далеком 1894 году.

Более того, ранее в Новой Ладоге сгорел еще один объект культурного наследия - деревянный дом Протодьяконовой. Общественники, краеведы и музейные работники Петербурга подняли тревогу через СМИ и обратились к главе СК России с просьбой разобраться в проблеме подозрительных регулярных пожаров. Неравнодушные люди отмечают, что причины и обстоятельства этих пожаров до сих пор не изучены.

19 сентября Бастрыкин услышал жалобы и поручил незамедлительно организовать по поступившей к нему информации доследственную проверку. Сейчас ее контролирует центральный аппарат СК России.

- Необходимо установить причину этих серийных пожаров, сумму материального ущерба, круг лиц, ответственных за сохранность данных объектов культурного значения, а также изучить поступившие заявления от неравнодушных жителей Ленобласти, которые обладают какими-либо сведениями о случившемся, - передает слова Бастрыкина официальный сайт Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU