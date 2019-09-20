2019-09-20T20:02:32+03:00
Общество

Новый удобный проездной хотят ввести в Петербурге

По нему можно будет совершить две поездки по цене одной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Если вариант нового проездного одобрят власти, то он появится в городе уже следующим летом.Если вариант нового проездного одобрят власти, то он появится в городе уже следующим летом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Организатор перевозок» в Петербурге разработал для жителей города вариант нового проездного. Новшество в том, что по нему можно будет совершать две поездки по цене одной. По словам замдиректора «Организатора перевозок» Дмитрия Процкого, решить ввести такую карточку в массовое пользование должны городские власти.

- Если администрации Санкт-Петербурга идея понравится, то скоро по одному проездному можно будет совершить сначала одну поездку, после чего спокойно пересесть в другой вид транспорта или на иной маршрут и проехать там совершенно бесплатно. Примерная стоимость такого «двойного» путешествия составит около 40 рублей, - пишет Peterburg2.

Новым проездным горожане, вероятно, смогут воспользоваться следующим летом. Отметим, что Санкт-Петербург ждет масштабная транспортная реформа в июле 2020 года. Сейчас во всех районах города активно проходят открытые обсуждения будущих изменений, на которых ждут всех неравнодушных граждан. Ключевыми моментами реформы называются устранение коммерческих маршрутов и переход на современные удобные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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