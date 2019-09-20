2019-09-20T20:36:37+03:00
Общество

Холода отменяются: Синоптики обещают теплую осень и зиму в Петербурге

Самым холодным месяцем станет январь, его средняя температура составит не ниже -8 градусов по Цельсию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Месяцы отопительного периода не преподнесут петербуржцам холодных сюрпризов.Месяцы отопительного периода не преподнесут петербуржцам холодных сюрпризов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Гидрометцентре России обрадовали жителей Санкт-Петербурга теплой осенью и зимой. Синоптики отмечают, что погода в целом по стране будет в рамках климатических норм или даже теплее, чем обычно. В Северной столице особенно удивит относительно теплый октябрь. А остальные месяцы отопительного периода будут, в основном, в пределах нормы.

- По Санкт-Петербургу нормы средней месячной температуры такие: в октябре 6 градусов тепла, в ноябре около 0 градусов по Цельсию. Что касается зимы, то в декабре столбик термометра должен быть не меньше -5, в январе он опустится до -8 градусов. Далее в феврале потеплеет в среднем до -7, - передает официальный сайт Росгидромета.

Но пока неизвестно, насколько точно сбудется этот долгосрочный прогноз. Синоптики отмечают, что его оправдываемость за последние 19 лет колебалась в пределах 58 – 81%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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