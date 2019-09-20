Холода отменяются: Синоптики обещают теплую осень и зиму в Петербурге
В Гидрометцентре России обрадовали жителей Санкт-Петербурга теплой осенью и зимой. Синоптики отмечают, что погода в целом по стране будет в рамках климатических норм или даже теплее, чем обычно. В Северной столице особенно удивит относительно теплый октябрь. А остальные месяцы отопительного периода будут, в основном, в пределах нормы.
- По Санкт-Петербургу нормы средней месячной температуры такие: в октябре 6 градусов тепла, в ноябре около 0 градусов по Цельсию. Что касается зимы, то в декабре столбик термометра должен быть не меньше -5, в январе он опустится до -8 градусов. Далее в феврале потеплеет в среднем до -7, - передает официальный сайт Росгидромета.
Но пока неизвестно, насколько точно сбудется этот долгосрочный прогноз. Синоптики отмечают, что его оправдываемость за последние 19 лет колебалась в пределах 58 – 81%.
ИСТОЧНИК KP.RU