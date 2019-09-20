2019-09-20T21:18:58+03:00
Общество

Открылся благоустроенный сад у Ивановского карьера

Ивановско-Щемиловский сад изменили до неузнаваемости всего за 5 месяцев.
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Одно из главных достижений - очистка пруда и сохранение его экосистемы. Фото: gov.spb.ruОдно из главных достижений - очистка пруда и сохранение его экосистемы. Фото: gov.spb.ru
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20 сентября на берегах Ивановского карьера официально открыли сад, которому дали имя Ивановско-Щемиловский. Еще 5 месяцев назад он был в неприглядном виде, а сейчас там целых 7,7 благоустроенных гектаров земли. Рядом с жилыми домами установили детские и спортивные площадки. В саду есть и зона для подвижного отдыха, которая включает в себя тренажеры, площадку для скейтбординга, дорожки для бега и велосипедных прогулок.

Территорию массово озеленили: высадили более 600 различных деревьев и 5,6 тысяч молодых кустарников. Один из самых главных результатов – очищение пруда от грязи. Сейчас туда выпустили карпов. Вокруг водоема расположили 7 обзорных площадок, откуда жителям Невского района будет удобно смотреть на красоту сада. На этом список изменений не заканчивается.

- К следующему году на берегу Ивановского карьера появятся различные элементы для детей с ограниченными возможностями, в том числе, современный сенсорный сад для слабовидящих, - сообщает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в Санкт-Петербурге завершается масштабная программа благоустройства. До конца года Северная столица получит более 140 парков, скверов, бульваров, набережных, внутриквартальных территорий и общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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