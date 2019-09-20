Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге

СЕГОДНЯ 22:14 2019-09-20T22:54:30+03:00

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Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на St.Petersburg Open 2019 и вышел в полуфинал. Четвертая ракетка мира победила своего соотечественника в двух сетах. Всего спортсмены провели на корте 1 час и 41 минуту. У Медведева особенно хорошо получались подачи на вылет, за счет чего он приобрел много очков.

- Да нет чего-то определенного, за счет чего можно обыграть Даниила. Надо просто выходить и показывать, на что я способен. Пытаться изо всех сил. Стараться выложиться по полной. Но если он меня выиграет, значит, он намного сильнее, - делился мнением Андрей Рублев накануне матча с Медведевым.

Добавим, что четвертая ракетка мира имеет прекрасные шансы выйти в финал St.Petersburg Open 2019. В ½ он сразится с белорусским теннисистом Егором Герасимовым, который начал турнир еще с квалификации и сенсационно забрался так высоко. Полуфинал состоится 21 сентября в 15:30 в субботу на «Сибур Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU