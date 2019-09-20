2019-09-20T22:51:17+03:00
Общество

Грандиозный праздник фонтанов прошел в Петергофе

Петербуржцы и гости города увидели мультимедийный спектакль и завораживающий салют [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Три тысячи залпов салюта озарили яркими красками ночное небо в Петергофе.Три тысячи залпов салюта озарили яркими красками ночное небо в Петергофе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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20 сентября в Петергофе прошел осенний праздник фонтанов. Посетители целый час наблюдали масштабное шоу с трехмерными проекциями, мощной пиротехникой, лазерными и световыми эффектами и завораживающим видеорядом. Мультимедийный спектакль, спроецированный на Большой каскад, поведал зрителям о поворотных событиях в судьбе Екатерины II.

К зрителям обратилась сама Екатерина II через проекцию на 10-метровой маске. Фото: Артем КИЛЬКИН

К зрителям обратилась сама Екатерина II через проекцию на 10-метровой маске.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В 2019 году исполняется 290 лет со дня рождения Екатерины Великой, жизнь которой связана с Петергофом, где она жила, любила, страдала, где начался ее путь к власти. Многочисленным зрителям в захватывающей форме рассказали о жизненном пути императрицы, - сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф».

Проекции на Большом каскаде вновь удивили лазерными и световыми эффектами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проекции на Большом каскаде вновь удивили лазерными и световыми эффектами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Все завершилось грандиозным фейерверком из трех тысяч красочных залпов. Добавим, что еще не поздно посмотреть на волшебный праздник вживую. Представление пройдет и в субботу 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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