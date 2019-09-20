2019-09-20T23:24:01+03:00
Происшествия

Вылет машины в кювет привел к смерти водителя в Лужском районе

Мужчина скончался по дороге в больницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Очевидцы смертельного ДТП видели на месте следы тормозного пути. Фото: СОЦСЕТИОчевидцы смертельного ДТП видели на месте следы тормозного пути. Фото: СОЦСЕТИ
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Hyundai Solaris слетел в кювет около 7 вечера на 116-м километре автодороги «Петербург-Псков» в Лужском районе. Неизвестно, почему 37-летний мужчина не смог удержать управление транспортом. В итоге машина перевернулась после вылета в канаву.

- Виден тормозной путь и сильные повреждения. И это ведь недалеко от того места, где произошло ДТП с тремя микроавтобусами две недели назад. На этом длинном прямом участке многие идут на обгон, но не всегда правильно оценивают дорожную обстановку и потенциал своего авто, - пишет свидетель аварии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Сотрудники ГИБДД сообщают, что мужчину в экстренном порядке погрузили в машину скорой помощи и повезли в больницу. Но, к сожалению, по пути он скончался. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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