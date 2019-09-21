Водитель «Митсубиси» насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 00:08 2019-09-21T00:08:40+03:00

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В Гатчинском районе около 8 вечера Mitsubishi Lancer совершил смертельный наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. Авария произошла на 13-м километре дороги «Сиверский-Дружная горка-Куровицы». Исходя из фотографий, опубликованных в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте», от удара велосипедиста отбросило в сторону обочины. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной информации, велосипедист ехал в попутном направлении с авто.

Из-за аварии «Митсубиси» откинуло в кювет. У машины разбито лобовое стекло.

- По прибытию на место ДТП сотрудники ДПС обнаружили «Митсубиси» с открытыми дверями. Водитель испугался и скрылся. В ходе оперативного розыска мужчину в бегах обнаружили неподалеку. Известно, что ему 30 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства страшного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU