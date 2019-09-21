2019-09-21T00:08:40+03:00
Происшествия

Водитель «Митсубиси» насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП

Спустя несколько часов розыска полицейские нашли владельца авто
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
По предварительным данным, велосипедист ехал впереди авто в попутном направлении. Фото: СОЦСЕТИПо предварительным данным, велосипедист ехал впереди авто в попутном направлении. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Гатчинском районе около 8 вечера Mitsubishi Lancer совершил смертельный наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. Авария произошла на 13-м километре дороги «Сиверский-Дружная горка-Куровицы». Исходя из фотографий, опубликованных в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте», от удара велосипедиста отбросило в сторону обочины. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной информации, велосипедист ехал в попутном направлении с авто.

Из-за аварии «Митсубиси» откинуло в кювет. У машины разбито лобовое стекло.

- По прибытию на место ДТП сотрудники ДПС обнаружили «Митсубиси» с открытыми дверями. Водитель испугался и скрылся. В ходе оперативного розыска мужчину в бегах обнаружили неподалеку. Известно, что ему 30 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства страшного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 140 объектов Петербурга благоустроили в ходе проекта «Родной город»
Маленький котенок погиб после изнурительных съемок фильма в Петербурге
Вылет машины в кювет привел к смерти водителя в Лужском районе
Грандиозный праздник фонтанов прошел в Петергофе
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге
Петербуржцам советуют не лезть к некоторым городским птицам
Холода отменяются: Синоптики обещают теплую осень и зиму в Петербурге
Новый удобный проездной хотят ввести в Петербурге
Банде в медицинских халатах дали 33 года за ограбление больницы в Сестрорецке
Движение на Колтушском путепроводе ограничат до 15 октября
Серийные пожары памятников культуры в Новой Ладоге проверит СК РФ
В Петербурге пройдет российско-вьетнамский туристический форум
Радиус добавили, а коричневую ветку убрали: в петербургском метро появились новые схемы подземки
Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом
Умер народный артист России Игорь Шибанов
«Золотой фургон» с Невского проспекта переехала на окраину
С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела
Организатора убийства заочно осудили в Петербурге
В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей
Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге