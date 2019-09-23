2019-09-23T08:15:56+03:00
Общество

Тепла ждать не стоит: Первые заморозки напугали петербуржцев

После ночного «минуса» температура в городе поднимется всего до + 9
Петр КИБЕР
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Хоть днем в Петербурге и солнечно, но ночью на город опускаются заморозки.Хоть днем в Петербурге и солнечно, но ночью на город опускаются заморозки.Фото: Илья СМИРНОВ
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Неожиданный сюрприз получили утром понедельника собиравшиеся поехать на работу петербургские автомобилисты. Стекла их железный коней были покрыты коркой льда или инея. Водителям пришлось искать забытые за лето скребки и морозить пальцы, чтобы очистить машину. Это было результатом ночных заморозков, при которых температура ушла в минус. Но и днем, увы, особого тепла ждать не стоит.

- 23 сентября в Санкт-Петербурге ожидается солнечная, без осадков погода. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Температура днем составит +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

Но если днем солнышко еще будет хоть немного согревать озябших петербуржцев, все еще не доставших из шкафа теплые куртки, шапки и шарфы с перчатками, то вот с наступлением темноты станет совсем холодно - в ночь на вторник синоптики обещают до минус двух градусов. Так что скребки для льда автомобилистам теперь будут нужны постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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