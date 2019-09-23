Тепла ждать не стоит: Первые заморозки напугали петербуржцев
Неожиданный сюрприз получили утром понедельника собиравшиеся поехать на работу петербургские автомобилисты. Стекла их железный коней были покрыты коркой льда или инея. Водителям пришлось искать забытые за лето скребки и морозить пальцы, чтобы очистить машину. Это было результатом ночных заморозков, при которых температура ушла в минус. Но и днем, увы, особого тепла ждать не стоит.
- 23 сентября в Санкт-Петербурге ожидается солнечная, без осадков погода. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Температура днем составит +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - говорится на сайте городского гидрометцентра.
Но если днем солнышко еще будет хоть немного согревать озябших петербуржцев, все еще не доставших из шкафа теплые куртки, шапки и шарфы с перчатками, то вот с наступлением темноты станет совсем холодно - в ночь на вторник синоптики обещают до минус двух градусов. Так что скребки для льда автомобилистам теперь будут нужны постоянно.
ИСТОЧНИК KP.RU