В Ленобласти официанта базы отдыха усадили в багажник, вывезли в лес и привязали к дереву

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-23T10:02:28+03:00

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В Ленинградской области двое парней устроили разборки в стиле 90-х. Друзья приехали на базу отдыха «Театральный» в поселке Молодежное, где устроили нападение на 25-летнего официанта. Сначала парни силой держали жертву в одной из комнат. Затем они усадили официанта в багажник и вывезли в лес.

- В лесу у поселка Песочный подозреваемые привязали официанта к дереву одеждой, - рассказывает источник "КП-Петербург". - После этого мужчины похитили два мобильных телефона и с места происшествия скрылись.

Официант сам освободился и обратился в полицию. Сейчас обоих похитителей уже задержали. Как оказалось, ранее они уже оба были судимы.

ИСТОЧНИК KP.RU