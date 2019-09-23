В Ленобласти раскрыли кражу 700 рублей и пакета с продуктами у пенсионерки
Полицейские Гатчинского района Ленинградской области нашли злоумышленника, который на прошлой неделе напал на пожилую женщину и отобрал у нее сумку с продуктами. Добычей грабителя стали также 700 рублей - все, что было у пенсионерки.
- 19 сентября 2019 года в деревне Малые Колпаны у дома 11 по Западной улице неизвестный мужчина ударил по голове 79-летнюю пенсионерку, вырвал у нее сумку, в которой лежал кошелек и продукты, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Но долго наслаждаться своей добычей злодею не удалось. Его, как говорится «по горячим следам» нашли стражи порядка. После того, как мужчину доставили в отделение, выяснилась его личность. Разбойником оказался рецидивист, неоднократно судимый за убийство, кражи и грабежи.
Сейчас мужчина арестован, в отношении него заведено дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU