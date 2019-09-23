В Ленобласти раскрыли кражу 700 рублей и пакета с продуктами у пенсионерки

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-23T10:32:20+03:00

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Полицейские Гатчинского района Ленинградской области нашли злоумышленника, который на прошлой неделе напал на пожилую женщину и отобрал у нее сумку с продуктами. Добычей грабителя стали также 700 рублей - все, что было у пенсионерки.

- 19 сентября 2019 года в деревне Малые Колпаны у дома 11 по Западной улице неизвестный мужчина ударил по голове 79-летнюю пенсионерку, вырвал у нее сумку, в которой лежал кошелек и продукты, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Но долго наслаждаться своей добычей злодею не удалось. Его, как говорится «по горячим следам» нашли стражи порядка. После того, как мужчину доставили в отделение, выяснилась его личность. Разбойником оказался рецидивист, неоднократно судимый за убийство, кражи и грабежи.

Сейчас мужчина арестован, в отношении него заведено дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU