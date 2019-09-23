Почудилось: Бухгалтер сообщил о нападении 50 террористов на кафе в Приморском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-23T10:46:53+03:00

Петербуржец сообщил в полицию о нападении террористов на кафе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь мужчине, который рассказал о распылении ядовитого газа зарина, предстоит объяснять свое поведение в полиции

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Странное и пугающее сообщение о нападении на кафе в Приморском районе террористов получили ранним утром воскресенья петербургские полицейские. По словам звонившего мужчины картина была невероятной: 50 боевиков, применив отравляющий газ зарин, штурмуют заведение общепита.

- 22 сентября 2019 года в 05:30 в службу «112» позвонил неизвестный и сообщил о захвате кафе на Туристской улице. На место незамедлительно прибыли полицейские, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но, как и следовало ожидать, нападение террористов оказалось мифическим. А вот поднявший панику петербуржец - вполне реальным. По сведениям источника в правоохранительных органов, с телефона своей жены звонил 40-летний начальник отдела бухгалтерии и отчетности Администрации Красносельского района. Мужчина уже изобличен в содеянном и дает объяснения полицейским. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU