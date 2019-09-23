Фото вестибюля станции метро «Шушары» петербуржец поделился в сети

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-23T11:12:28+03:00

Горожане ждут со дня на день открытие долгожданной подземки

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Жители Санкт-Петербурга, особенно южных его районов, с нетерпением ждут открытия трех новых станций метро Фрунзенского радиуса. Как выглядят входы в вестибюли, горожане уже видели, а вот внутри так и не побывали. В понедельник, 23 сентября, сети появилось фото интерьера станции метро «Шушары». Петербуржцы отметили, что вестибюль похож на некоторые уже существующие станции петербургского метрополитена.

- Ничем практически от «Девяткино» не отличается, - отметил один из комментаторов.

Другие горожане посчитали, что вестибюль новой станции один в один – «Парнас». Различие только в цветовом оформлении: конечная станция «синей» ветки бежевая, а «Шушары» оформлена в фиолетовых тонах в цвет линии.

Напомним, что недавно горожане заметили, что в вагонах петербургского метро поменялись схемы подземки. Появились три новые станции Фрунзенского радиуса, а также с плакатов исчезло схематичное изображение коричневой ветки.

ИСТОЧНИК KP.RU