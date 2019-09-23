2019-09-23T11:52:41+03:00
Общество

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют до 30 октября

На торжественном мероприятии ожидается лично присутствие президента России
Лилия КОЗЛОВА
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Памятник Даниилу Гранину установят в Петербурге до 30 октябряПамятник Даниилу Гранину установят в Петербурге до 30 октябряФото: Тимур ХАНОВ
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В Санкт-Петербурге ожидается торжественное открытие бронзовой скульптуры писателя Даниила Гранина. Создатели памятника планируют установить его до 30 октября этого года. Расположится он на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой имени литератора. Ожидается, что она открытии монумента прибудет президент России Владимир Путин.

- Памятник установят рядом с библиотекой по желанию дочери. Там будут освещение, скамеечки, небольшая площадь. Также туда добавились пешеходные дорожки, которых изначально не было. Из-за этого люди протаптывали к автобусной остановке свои дорожки, - рассказал о монументе автор проекта петербургский скульптор Евгений Бурков газете «Петербургский дневник».

Как сознается мастер – это его первая работа подобного размера и фигуры такой величины, поэтому ответственность действительно большая.

- Страх не к большой фигуре, а к фигуре Гранина. Когда чувствуешь, какой это был человек, на каком уровне памятник будет приниматься, - признался автор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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