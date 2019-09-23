2019-09-23T12:00:44+03:00
Происшествия

В Ленобласти поезд насмерть сбил женщину

Трагедия произошла утром 22 сентября на перегоне Калище – Лебяжье
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти электричка насмерть сбила женщину.В Ленобласти электричка насмерть сбила женщину.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Сотрудники транспортной полиции проверяют обстоятельства смерти 50-летней женщины, которая погибла под колесами электрички ранним утром 22 сентября. Трагедия произошла на78 километре перегона Калище – Лебяжье в Ломоносовском районе Ленинградской области.

- Машинист, увидев постороннего человека вблизи железнодорожных путей, просигналил и применил экстренное торможение. Однако, наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Прибывшие на место инцидента полицейские установили личность погибшей, ей оказалась жительница Соснового Бора.

Пока по данному инциденту идет разбирательство, а в Управлении на транспорте напоминают, что железная дорога является источником повышенной опасности. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае нельзя ходить по путям, перебегать дорогу перед идущим поездом и пролезать под стоящим составом . Будьте очень осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мокрый снег и туман накроют Ленобласть в начале недели
Срок получения финской визы сократился до 18 дней
Петербурженка подала иск на 1 копейку главе Василеостровского района
В Петербурге начала работ горячая линия по отоплению
Больше 850 килограммов химических отходов вывезли за одну неделю из Петербурга
Можно строить: Проект развязки ЗСД с Витебским проспектом одобрила Главгосэкспертиза
Владельца перевернувшейся лодки ищут на берегу реки Вуоксы в Ленобласти
В Мариинском театре простились с оперной певицей Ириной Богачевой
Пьяный турист упал с кровати в хостеле Петербурга и пробил себе череп
В Петербурге школьница выжила после падения с седьмого этажа
Историческую Усадьбу Ломоносова отреставрирует Почта России по решению петербургского суда
Петербурженка обгорела на электропроводах, упав на них с парапланом
Под Кингисеппом «Лада» легла на крышу после ДТП с микроавтобусом: 5 человек пострадали
Дракой и стрельбой закончился вечер у отдыхающих в баре в центре Петербурга
Из-за писем с угрозами в Петербурге эвакуированы четыре школы
На участке КАД между Рябовскими Колтушским шоссе на пять дней перекроют две полосы движения
Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют до 30 октября
Фото вестибюля станции метро «Шушары» петербуржец поделился в сети