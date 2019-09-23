В Ленобласти поезд насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-23T12:00:44+03:00

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Сотрудники транспортной полиции проверяют обстоятельства смерти 50-летней женщины, которая погибла под колесами электрички ранним утром 22 сентября. Трагедия произошла на78 километре перегона Калище – Лебяжье в Ломоносовском районе Ленинградской области.

- Машинист, увидев постороннего человека вблизи железнодорожных путей, просигналил и применил экстренное торможение. Однако, наезда избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Прибывшие на место инцидента полицейские установили личность погибшей, ей оказалась жительница Соснового Бора.

Пока по данному инциденту идет разбирательство, а в Управлении на транспорте напоминают, что железная дорога является источником повышенной опасности. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае нельзя ходить по путям, перебегать дорогу перед идущим поездом и пролезать под стоящим составом . Будьте очень осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU