2019-09-23T12:39:22+03:00
Авто

На участке КАД между Рябовскими Колтушским шоссе на пять дней перекроют две полосы движения

Ограничения нужны для ремонта дорожного покрытия
Петр КИБЕР
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На участке КАД в районе Рябовского шоссе на пять дней перекроют две полосы. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".На участке КАД в районе Рябовского шоссе на пять дней перекроют две полосы. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Что ни день, то у петербургских автомобилистов праздник. Сразу два серьезных ремонта начались в понедельник, 23 сентября, на Кольцовой автодороге. Глобальными пробками грозит двухмесячный ремонт на Вантовом мосту, о котором «Комсомолка» уже писала, а новая «радость» ожидает водителей на участке внутреннего кольца КАД между Рябовскими Колтушским шоссе.

- С 23 по 27сентября 2019 года будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, по первой и второй вводится ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Такие, не самые приятные для автомобилистов меры нужны ради устранения дефектов дорожного покрытие, которые образовались на подходах к деформационным швам в районе транспортной развязки КАД с Рябовским шоссе.

Дорожники уже пообещали, что будут работать в круглосуточном режиме. А всего асфальт должен быть сделан у 17 деформационных швов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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