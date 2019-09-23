2019-09-23T13:07:25+03:00
Происшествия

Дракой и стрельбой закончился вечер у отдыхающих в баре в центре Петербурга

Одного из участников конфликта подстрелили и госпитализировали в Мариинскую больницу
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга проводит проверку драки и стрельбы вечером 22 сентября возле бара в центре городаПолиция Петербурга проводит проверку драки и стрельбы вечером 22 сентября возле бара в центре городаФото: Артем КИЛЬКИН
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Воскресный вечер, 22 сентября, закончился для отдыхающих одного из бара в центре Санкт-Петербурге, мягко говоря, не очень приятно. Спокойствие и веселье перед началом рабочей недели нарушил конфликт, который очень быстро перешел в драку со стрельбой. Дрались двое, пострадали оба. Но один из «бойцов» оказался в больнице после четырех пуль.

- В 22:26 часов в воскресенье, 22 сентября, в отдел полиции центрального района Петербурга поступило сообщение о драке и стрельбе на улице, у входа в один из баров в доме 9 на Кременчугской улице, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оперативно прибывшие на место стражи порядка застали на месте разъяренных мужчин. Оказалось, что конфликт произошел стандартно: слово за слово, все очень быстро перешло к кулакам, а после и к стрельбе. 30-летний петербуржец выпустил четыре пули из травматического пистолета в 25-летнего приезжего парня из Саратова.

Гостя города госпитализировали с травмами в Мариинскую больницу. Стрелявшего петербуржца задержали и также отправили в больницу, только Александровскую. Сейчас полиция разбирается с ситуацией и выясняет детали и причины возникновения драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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