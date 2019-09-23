2019-09-23T13:46:05+03:00
Происшествия

Под Кингисеппом «Лада» легла на крышу после ДТП с микроавтобусом: 5 человек пострадали

Серьезная авария произошла утром 23 сентября
Петр КИБЕР
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Под Кингисеппом столкнулись "Лада" и микроавтобус. Фото: vk.com/spb_todayПод Кингисеппом столкнулись "Лада" и микроавтобус. Фото: vk.com/spb_today
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Пять человек оказались в больнице после ДТП легковушки и микроавтобуса, произошедшего на подъездной дороге к Кингисеппу. Авария произошла ранним утром 23 сентября.

- Около 7:50 водитель микроавтобуса «Фольксваген» при левом повороте не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2112, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате удара 65-летний шофер микроавтобуса получил легкие травмы, а вот ехавшим в «Ладе» людям пришлось куда хуже. От удара машина перевернулась на крышу и пролетела несколько метров.

31-летний водитель и двое молодых мужчин и числа пассажиров были госпитализированы в состоянии средней тяжести, а 28-летнюю женщину увезли в больницу с тяжелыми ранениями.

По факту ДТП ведется проверка, в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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