Петербурженка обгорела на электропроводах, упав на них с парапланом

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-23T13:47:33+03:00

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Руководитель одного из парапланернерных клубов Петербурга предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья клиента. Из-за недосмотра и халатного отношения, в ноябре 2018 года женщину, которая приехала насладиться полетом, унесло на линии электропередач, где ее ударило током и она получила ожоги.

- В парапланерном клубе, который занимается обучением полетам на сверхлегком воздушном судне, расположенном в деревне Углово Всеволожского района Ленобласти, в ноябре минувшего года, руководитель организации допустил до полета женщину во время сильного порывистого ветра, - сообщили в Следственном управлении на транспорте СК России.

Кроме того, по данным следствия, за клиенткой плохо следили и не координировали ее во время самостоятельного учебного полета. Из-за этого женщину отнесло порывами ветра на расстояние около 200 метров на пришоссейную линию электропередачи. В результате чего ее ударило током и она получила ожоги рук.

ИСТОЧНИК KP.RU