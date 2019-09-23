Историческую Усадьбу Ломоносова отреставрирует Почта России по решению петербургского суда

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-23T14:00:28+03:00

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Историческую Усадьбу Михаила Ломоносова, которая находится в самом центре Санкт-Петербурга, отреставрируют и приведут в достойный вид. Сделает это Почта России, которая занимает данное здание. Такое постановление в понедельник, 23 сентября, вынес Октябрьский районный суд Северной столицы, рассмотрев исковое заявление комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

- В соответствии с решением суда ответчик обязан выполнить работы по ремонту и реставрации фасадов объекта культурного наследия «Усадьба Ломоносова М.В.», расположенного на улице Большая Морская, дом 61А, а также демонтировать с фасадов кондиционеры, камеры наблюдения, оконные решетки, металлический козырек и вентиляционные трубы, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На выполнение всех работ Почте России отводится два года. В случае, если здание не будет приведено в порядок, организация будет вынуждена выплатить 50 тысяч рублей единовременно, а также по 100 тысяч рублей ежемесячно до тех пор, пока усадьба не будет отреставрирована и приведена в идеальное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU