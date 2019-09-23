2019-09-23T14:17:19+03:00
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с седьмого этажа

Инциденту предшествовала ссора 13-летней девочки с родителями
Петр КИБЕР
Поделиться:
13-летняя девочка выжила после падения с 7-го этажа.13-летняя девочка выжила после падения с 7-го этажа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Серьезными травмами закончилось падение из окна седьмого этажа для 13-летней петербурженки. Около 12 дня в воскресенье ее в тяжелом состоянии привезли в одну из детских городских больниц города. Скорая забрала девочку от дома 17 корпус 1 по улице Дыбенко.

- Пациентка поступила с сочетанной травмой, ушибом головного мозга, массивным субарахноидальным кровоизлиянием, оскольчатым переломом позвоночника, закрытой травмой груди, ушибом легких, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Об инциденте полицейским рассказали врачи больницы, которые обязаны делать это по закону. Родители девочки, в свою очередь, рассказали прибывшим стражам порядка, что инциденту предшествовала их ссора с дочерью.

Семья, по предварительным данным благополучная, на учете в надзорных органах не состоит. Теперь в обстоятельствах ЧП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мокрый снег и туман накроют Ленобласть в начале недели
Срок получения финской визы сократился до 18 дней
Петербурженка подала иск на 1 копейку главе Василеостровского района
В Петербурге начала работ горячая линия по отоплению
Больше 850 килограммов химических отходов вывезли за одну неделю из Петербурга
Можно строить: Проект развязки ЗСД с Витебским проспектом одобрила Главгосэкспертиза
Владельца перевернувшейся лодки ищут на берегу реки Вуоксы в Ленобласти
В Мариинском театре простились с оперной певицей Ириной Богачевой
Пьяный турист упал с кровати в хостеле Петербурга и пробил себе череп
Историческую Усадьбу Ломоносова отреставрирует Почта России по решению петербургского суда
Петербурженка обгорела на электропроводах, упав на них с парапланом
Под Кингисеппом «Лада» легла на крышу после ДТП с микроавтобусом: 5 человек пострадали
Дракой и стрельбой закончился вечер у отдыхающих в баре в центре Петербурга
Из-за писем с угрозами в Петербурге эвакуированы четыре школы
На участке КАД между Рябовскими Колтушским шоссе на пять дней перекроют две полосы движения
В Ленобласти поезд насмерть сбил женщину
Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют до 30 октября
Фото вестибюля станции метро «Шушары» петербуржец поделился в сети