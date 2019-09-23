В Петербурге школьница выжила после падения с седьмого этажа

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-23T14:17:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезными травмами закончилось падение из окна седьмого этажа для 13-летней петербурженки. Около 12 дня в воскресенье ее в тяжелом состоянии привезли в одну из детских городских больниц города. Скорая забрала девочку от дома 17 корпус 1 по улице Дыбенко.

- Пациентка поступила с сочетанной травмой, ушибом головного мозга, массивным субарахноидальным кровоизлиянием, оскольчатым переломом позвоночника, закрытой травмой груди, ушибом легких, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Об инциденте полицейским рассказали врачи больницы, которые обязаны делать это по закону. Родители девочки, в свою очередь, рассказали прибывшим стражам порядка, что инциденту предшествовала их ссора с дочерью.

Семья, по предварительным данным благополучная, на учете в надзорных органах не состоит. Теперь в обстоятельствах ЧП разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU