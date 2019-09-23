В Мариинском театре простились с оперной певицей Ириной Богачевой

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-23T14:43:03+03:00

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19 сентября 2019 года российская, да и вся мировая культура, потеряла выдающуюся артистку. В 40-й больнице Сестрорецка из жизни ушла известная оперная певица Ирина Богачева. Долгие годы она была примой Мариинского театра. Здесь, 23 сентября, ее и провожали в последний путь.

В Белом фойе исторической сцены Мариинского театра собрались сотни поклонников творчества артистки. Началась церемония прощания в 10.00, а гражданская панихида – в 11.00.

Кроме простых петербуржцев проститься с оперной дивой приехал и глава Северной столицы Александр Беглов. После того, как церемония прощания завершилась, гроб с телом артистки вынесли из Мариинского театра и погрузили в катафалк.

Далее процессия направилась в Николо-Богоявленский морской собор, где прошло отпевание.

Похоронить Ирину Богачеву должны на Новодевичьем кладбище Петербурга, расположенного на Московском проспекте.

Справка «КП»:

Ирина Петровна Богачева родилась в 1939 году в Ленинграде. В 1965 году окончила консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения. За год до этого она дебютировала на сцене Кировского театра (ныне Мариинского) в партии Полины в опере «Пиковая дама».

Имеет звания Народной артистки Российской Федерации, Лауреата Ордена Дружбы, Ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU