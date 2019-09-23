Владельца перевернувшейся лодки ищут на берегу реки Вуоксы в Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-23T16:10:39+03:00

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Полиция и спасатели занимаются поисками пенсионера из Приозерска, который отправился рано утром в воскресенье, 22 сентября, на реку Вуокса на моторной лодке и пропал. В тот же день вечером нашлась лодка. Ее перевернутую прибило к острову Народный. А вот рыбака в ней не было.

- В полицию около одиннадцати часов вечера, 22 сентября, обратилась 67-летняя жительница города Приозерск в Ленинградской области с заявлением о пропаже мужа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, ее 69-летний супруг ранним утром отправился с моторной лодкой на реку Вуокса, но так и не вернулся. В 17:57 часов в этот же день недалеко от острова Народный нашли перевернутую лодку пенсионера, самого его рядом не было.

Не известно, выжил мужчина после катастрофы на реке или нет. Ни живым, ни мертвым его пока что не видели. Сейчас идут поиски пенсионера. Отмечается, что он ростом около 160-174 сантиметров, с загорелым лицом, прямыми бровями, а также совершенно лысой головой. Одет он был в зеленую куртку и флисовую рубашку.

ИСТОЧНИК KP.RU