Больше 850 килограммов химических отходов вывезли за одну неделю из Петербурга

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-23T15:28:00+03:00

Больше 850 килограммов химических отходов вывезли за неделю из Петербурга / Фото: Комитет по природопользованию

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За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября работники экологической аварийной службы вывезли из Санкт-Петербурга 860,5 килограммов химических отходов. Большая части из них была собрана с берегов рек города. И лишь несколько случаев, когда экологи устраняли последствия разливания ртути. Всего за 7 дней петербуржцы 180 раз обращались за помощью к экологической службе.

- Всего вывезено на утилизацию 3,2 килограммов металлической ртути, 860,5 килограммов химических отходов и 1 медицинский термометр, - сообщили в комитете по природопользованию Петербурга.

Так, 165 килограммов отходов было вывезено с контейнерной площадки в Колпинском районе. Там разлилась какая-то неизвестная химическая жидкость.

Также ликвидирован разлив отходов в реке Охта. На ее берегу специалисты собрали 680 килограммов химических отходов. Кроме того, за неделю проведены работы по кошению водной растительности на водоемах и водотоках, а также собран мусор, плавающий по поверхности рек и каналов в городе – 121 кубометров отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU