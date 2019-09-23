2019-09-23T15:48:00+03:00
Общество

В Петербурге начала работ горячая линия по отоплению

«Комсомолка» публикует список номеров, по которым нужно звонить, если батареи все еще холодные
Петр КИБЕР
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Если батареи остались холодными, то поможет "горячая линия".Если батареи остались холодными, то поможет "горячая линия".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Холодная погода, установившаяся в Петербурге уже к середине сентября, заставила многих горожан задаться вопросом о том, когда же в домах потеплеют батареи. В администрации города услышали мольбы граждан и обещали с 24 числа включить отопление. А вот если этого не произойдет, то горожанам стоит звонить по телефонам горячей линии:

- В Жилищном комитете с 9:00 до 21:00 по телефону: 710-44-54

- ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409-71-21 круглосуточно

- ГКУ ЖА Василеостровского района: 323-20-38 круглосуточно

- ГКУ ЖА Выборгского района 417-66-58 круглосуточно

- ГКУ ЖА Калининского района 542-26-18 круглосуточно

- ГКУ ЖА Кировского района 252-25-64 с 9:00 до 18:00 и 252-65-23 с 18:00 до 9:00

- ГКУ ЖА Колпинского района 461-78-51 круглосуточно

- ГКУ ЖА Красногвардейского района 241-59-96 круглосуточно

- ГКУ ЖА Красносельского района 241-38-03 круглосуточно

- ГКУ ЖА Кронштадтского района 435-01-24 с 9:00 до 18:00 и 435-33-96, 246-20-22 круглосуточно

- ГКУ ЖА Курортного района 437-07-74 с 9:00 до 18:00, 437-37-00 г. Сестрорецк круглосуточно, 433-81-40 г. Зеленогорск с 9:00 до 18:00

- ГКУ ЖА Московского района 241-36-65 круглосуточно

- ГКУ ЖА Невского района 412-33-37 круглосуточно и 242-39-27 9:00 до 18:00

- ГКУ ЖА Петроградского района 241-22-22 круглосуточно

- ГКУ ЖА Петродворцового района 409-72-75 круглосуточно

- ГКУ ЖА Приморского района 576-46-29 круглосуточно

- ГКУ ЖА Пушкинского района 241-39-80 круглосуточно

- ГКУ ЖА Фрунзенского района 576-53-49 круглосуточно

- ГКУ ЖА Центрального района 273-15-82 с 9:00 до 18:00 и 272-11-44 с 18:00 до 9:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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