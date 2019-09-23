Петербурженка подала иск на 1 копейку главе Василеостровского района

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-23T15:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Василеостровский районный суд Петербурга временно оставил без движения исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда якобы причиненного правозащитнице Ирине Баханович главой Василеостровского района Эдуардом Ильиным. Причиной тому – неоплаченная госпошлина на требование выплаты. Женщина оценила свои моральные страдания в 1 копейку.

- Нам отказали в проведении митинга, цель которого привлечь внимание к проблеме намывных территорий Васильевского острова. Тогда мы организовали субботник, приуроченный к торжественному открытию сквера, за который мы с жителями боролись на протяжении лета 18 года, - рассказала правозащитница у себя в Instagram.

После женщину возмутило, что глава района разместил у себя на странице в соцсети пост, в котором заявил, что активистка участвует в «несанкционированных мероприятиях ради личного пиара». Правозащитница сейчас требует удалить пост и опубликовать опровержение текста. Через некоторое время суд отменил свое решение и признал, что проведение митинга — законно. После этого Баханович и подала иск на 1 копейку.

ИСТОЧНИК KP.RU