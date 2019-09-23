Срок получения финской визы сократился до 18 дней

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-23T16:05:54+03:00

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Финская виза, которую за долгие годы петербуржцы привыкли получать на раз-два, стала немного недоступнее. С 1 сентября страна-соседка привела требования к единым нормам ЕС и теперь требует от россиян дополнительный пакет документов. Это привело к тому, что ажиотаж уменьшился. А вместе с этим сократились и сроки оформления шенгена.

- В среднем, готовый паспорт с визой придется ждать 18-19 дней, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на представителей финского консульства.

И это при том, что из-за наплыва посетителей, пытавшихся успеть провернуть все по старым правилам, в августе оформление документов занимало почти месяц.

Напомним, что по новым правилам просители визы должны подтвердить свое финансовое состояние справкой о зарплате или же выпиской из банка за три месяца, а также предъявить бронь в гостинице и описать маршрут поездки, показав билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU