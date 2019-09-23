Мокрый снег и туман накроют Ленобласть в начале недели

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-23T16:05:45+03:00

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Петербуржцы и жители Ленинградской области еще не успели толком привыкнуть к тому, что настала осень, как холодная зимняя погода начала накрывать регион ледяным ветром и морозными ночами. Первая половина новой рабочей недели начнется с очередного ухудшения условий: ожидается мокрый снег и туман.

- Во вторник, 24 сентября, на территории Ленинградской области пройдет кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем усилится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха после заката солнца опустится до минус 4 градусов, днем будет не выше плюс 4-9 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В среду и четверг, 25-26 сентября, регион накроет в ночное и утреннее время густой туман, который будет мешать водителям на дорогах.

Сотрудники МЧС напомнили водителям, что в таких погодных условиях сильно повышается риск на дорогах за рулем. Поэтому чтобы не попасть в аварию, автомобилистам следует водить внимательно и аккуратно, не забывая о том, что после заморозков на асфальте образуется гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU