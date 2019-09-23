За легализацию 9 тысяч мигрантов семейная пара из Петербурга получила 3,5 года условно
Суд Центрального района Санкт-Петербурга вынес приговор организованной группе из семи человек, которая занималась легализацией мигрантов. За три с лишним года существования дельцы успели оформить в Северной столице около 9 тысяч человек. Обвинение в отношении организаторов - семейной пары, поддержала и прокуратура.
- Суд установил, что в январе2016 года супруги Леонтьевы, желая быстрого и стабильного обогащения, решили создать и возглавить в Санкт-Петербурге преступную группу для организации незаконной миграции и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
На относительно небольшие мигрантам делали липовые регистрации и прочие необходимые документы. Для организации работы муж с женой нашли еще пять человек, которые занимались поиском клиентов и бумажной работой.
Суд, учтя все моменты, приговорил супругов и еще одного члены группировки к 3,6 годам, а остальных подельников к 3 годам тюрьмы. Все сроки - условные.
ИСТОЧНИК KP.RU