За легализацию 9 тысяч мигрантов семейная пара из Петербурга получила 3,5 года условно

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-23T16:23:20+03:00

Преступный бизнес работал в городе на Неве с 2016 года

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Суд Центрального района Санкт-Петербурга вынес приговор организованной группе из семи человек, которая занималась легализацией мигрантов. За три с лишним года существования дельцы успели оформить в Северной столице около 9 тысяч человек. Обвинение в отношении организаторов - семейной пары, поддержала и прокуратура.

- Суд установил, что в январе2016 года супруги Леонтьевы, желая быстрого и стабильного обогащения, решили создать и возглавить в Санкт-Петербурге преступную группу для организации незаконной миграции и пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

На относительно небольшие мигрантам делали липовые регистрации и прочие необходимые документы. Для организации работы муж с женой нашли еще пять человек, которые занимались поиском клиентов и бумажной работой.

Суд, учтя все моменты, приговорил супругов и еще одного члены группировки к 3,6 годам, а остальных подельников к 3 годам тюрьмы. Все сроки - условные.

ИСТОЧНИК KP.RU