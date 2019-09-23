«Умную» велодорожку открыли на набережной Карповки в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-23T16:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На обновленной набережной реки Карповки на Петроградской стороне в Петербурге в минувшую пятницу, 20 сентября, состоялась торжественная церемония открытия инновационной велодорожки. Проект Smart Track обустроен вдоль пешеходного маршрута и оснащен «умной» системой навигации, изготовленной на социальном предприятии в Грозном.

- Появление в городе инновационных малых архитектурных форм: световых смарт-качелей и проекта Smart Track, в новом общественном пространстве – это значительный шаг к тому, чтобы сделать Петербург флагманом программ «Умный город» и «Комфортная городская среда», - заявил президент «Ассоциации умных городов» и владелец технопарка «Айра» Юрий Берестов.

Велотрек на набережной Карповки – первый в Петербурге образец современного подхода к проектированию велодорожек как единого комплексного объекта с элементами велоинфраструктуры. Световые элементы производятся на социальном предприятии в Грозном, запущенном петербургском инвестором, где работают люди с ограниченными возможностями по зрению – инвалиды I и II группы. Сегодня там создаются интерактивные детские видео-площадки, смарт-качели, интеллектуальные парковочные ограничители, управляемая маркерная подсветка и «светофор под ногами».

ИСТОЧНИК KP.RU