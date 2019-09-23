Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-23T16:47:47+03:00

Опальный магистр легендарной игры будет присутствовать на съемках уже в сентябре нынешнего года

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Создатели клуба игры «Что? Где? Когда?» приняли решение вернуть в программу одного из ее живых символов Александра Друзя. Легендарный магистр примет участие уже в ближайших съемках осенней серии, правда за стол сесть не сможет.

- Телекомпания «Игра-ТВ», учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении игрока в Клуб, - сообщается на сайте компании- производителя «Что? Где? Когда?».

При этом до конца нынешнего сезона Друзь играть не сможет. Его место в составе команды Виктора Сиднева займет Инна Семенова. Не будет Александра Абрамовича и в зимней серии. А вот в следующем году, уже весной, легендарный знаток, обладатель хрустальной совы, вновь будет полноценным участником интеллектуального клуба.

Напомним, что скандал разразился после участия знатока в шоу «Кто хочет стать миллионером». Редактор программы Илья Бер заявил, что Александр Друзь предлагал сказать ему правильные ответы, а деньги поделить. Друзь, в свою очередь ответил, лишь хотел вывести Бера на чистую воду.

В итоге Бер был уволен, а знаменитого знатока отлучили от эфиров на «Первом канале».

ИСТОЧНИК KP.RU