Совместный план законопроектной работы власти Петербурга подпишут 25 сентября

СЕГОДНЯ 16:57 2019-09-23T16:57:23+03:00

Стратегия на 2019-2020 года направлена на увеличение социальной помощи гражданам и улучшение делового климата

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В среду, 25 сентября, в Мариинском дворце состоится подписание Совместного плана законопроектной работы законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга на 2019 – 2020 годы. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил председатель Законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

- Ежегодное подписание Совместного плана законопроектной работы – одна из важнейших традиций, заложенная еще в период, когда губернатором города работала Валентина Ивановна Матвиенко, - отметил Макаров.

Синхронизация деятельности законодательной и исполнительной власти делается для того, чтобы оперативно и эффективно отвечать на вызовы происходящего, а также успешно реализовывать единую согласованную стратегию социально-экономического развития города.

Отмечается, что новый план развития города на Неве направлен на увеличение социальной помощи гражданам и улучшение делового климата, а также на укрепление обратной связи между властью и жителями города.

ИСТОЧНИК KP.RU