Петербуржец, захваченный пиратами у берегов Камеруна, возвращается домой после шестинедельного плена

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-23T17:47:40+03:00

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Российских моряков, которые оказались в плену у пиратов у берегов Камеруна, отпустили. Среди них в заложниках оказался старпом из Петербурга 46-летний Николай Ружицкий. Сегодня он должен вернуться домой в Северную столицу. Остальные семь членов экипажа, которые также были захвачены пиратами, находятся на свободе.

Группа пиратов напала на грузовое судно «MarMalaita» 14 августа и похитила восьмерых из 12-ти членов экипажа. В числе пленников оказались трое россиян: капитан из Владивостока, старпом из Санкт-Петербурга и стармех из Мурманска. Шесть недель экипаж пытался договориться с пиратами и вызволить своих моряков из опасности.

- После переговоров с пиратами мы смогли, наконец, добиться безопасного освобождения нашей команды. Моряки не пострадали и уже в воскресенье, 22 сентября, прибыли в аэропорт Франкфурта, где их приветствовал генеральный директор Мэд Дабльштейн и технический директор Экхард Стипер. Мы рады сообщить: это ужасное событие позади. Мы хотим поблагодарить всех участников, которые помогли нам довести этот бесчеловечный инцидент до счастливого конца, - передает слова экипажа судна российский профессиональный союз моряков.

Отмечается, что моряк из Петербурга прилетает в родной город сегодня во второй половине дня, другие бывшие заложники тоже в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU