Легковушка смялась о грузовик с полуприцепом, стоявший на КАД после ДТП

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-23T18:08:40+03:00

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Днем в понедельник, 23 сентября, на Кольцевой автодороге в Красносельском районе Петербурга произошла жесткая авария на месте уже случившегося до того ДТП. Водитель легкового автомобиля марки Hyundai Getz на полном ходу врезался в стоящий после ДТП грузовик с полуприцепом. От небольшой иномарки остался только сильно смятый корпус машины. Автомобилист чудом выжил, но находится в тяжелом состоянии.

- Притом, что от машины считай ничего не осталось, относительно легко отделался, - рассказал очевидец о случившемся в соцсети.

По данным ГИБДД Петербурга, данная авария произошла в 13:30 часов на 77 километре на внутренней части КАД, недалеко от Горелово. За некоторое время перед этим грузовик столкнулся с другой легковушкой, но без серьезных повреждений.

Свидетели рассказывают, что водитель на Hyundai летел на скорости по дороге, в последний момент заметил, что фура впереди стоит и попытался уйти в лево, однако не успел и врезался в «глухую стену». Сейчас мужчина госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU