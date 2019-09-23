Полицейского, до смерти забившего задержанного в Петербурге, приговорили к пяти годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-23T18:52:19+03:00

Полицейского из Петербурга приговорили к пяти годам тюрьмы за убийство задержанного Фото: Артем КИЛЬКИН

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Приморский районный суд Петербурга в понедельник, 23 сентября, вынес приговор бывшему полицейскому Ивану Анфилатову, который до смерти избил задержанного. Экс-правоохранителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также превышении должностных полномочий.

- Летом 2017 года сотрудник полиции ударил административно-задержанного коленом в грудь и живот, после чего пострадавший скончался, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В зале суда обвиняемый свою вину не признал. Несмотря на это ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на пять лет. Также бывшему полицейскому запрещено занимать должности на государственной службе в органах МВД на два года.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск и обязал обвиняемого выплатить родственникам погибшего 1 миллион 143 тысяч рублей компенсации.

Также по делу обвинен коллега полицейского, который в тот день был старшим наряда. Несмотря на то, что избиение произошло на его глазах, правоохранитель скрыл все, дабы «помочь» товарищу.

ИСТОЧНИК KP.RU