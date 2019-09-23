2019-09-23T18:56:41+03:00
Общество

«Подорожник» будет действовать до Соснового Бора

Электронным проездным можно воспользоваться в четырех рейсовых автобусах
Степан СТЕПАНОВ
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«Подорожник» будет действовать в автобусах, курсирующих до Соснового Бора.«Подорожник» будет действовать в автобусах, курсирующих до Соснового Бора.Фото: Александр ГЛУЗ
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Электронный билет «Подорожник» будет работать на четырех маршрутах, курсирующих из Санкт-Петербурга до Соснового Бора Ленобласти и обратно. Об этом стало известно 23 сентября 2019 года в ходе презентации новых автобусов.

Как сообщают журналисты Peterburg2, оплачивать проезд между двумя городами при помощи «Подорожника» можно будет уже в ноябре 2019 года. Электронным проездным можно будет воспользоваться в автобусах №401 (Сосновый Бор - «Автово»), №402 (Сосновый Бор - «Парнас"), №403 (Сосновый Бор - «Купчино») и №401А (Сосновый Бор - «Автово»).

Отмечается также, что на маршруты №401 и №402 до конца 2019 года выйдут 22 новых больших комфортабельных автобуса, которые работают на природном газе. Пять автобусов начнут курсировать уже в ближайшую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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