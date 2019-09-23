Жители Тихвина жалуются на жуткий холод в домах и отсутствие отопления

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-23T19:08:33+03:00

Горожане обвиняют управляющую компанию в том, что люди остались без тепла

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За окном в Петербурге и Ленинградской области который день стоит очень низкая для сентября температура – плюс 7-9 градусов. Ночью в области ситуация еще печальнее, так как температура опускается ниже нуля и появляются заморозки. Несмотря на то, что во всех районах региона уже началось протапливание, а где-то уже и полностью включили отопление, жители двух домов в Тихвине жалуются на то, что замерзают из-за того, что у них все еще холодные батареи.

- В городе Тихвин управляющая компания КСТМ оставила без тепла 1 и 2 дома в 1А микрорайне. В ближайшее время от переохлаждения вымрут все жильцы, - бросили клич о помощи горожане в соцсети.

По словам местных жителей, управляющая компания на жалобы и заявки не реагирует. Согреваться только шерстяными носками и пледами стало невозможно.

Напомним, что в Тихвине опробование систем теплоснабжения начались с 19 сентября, а постепенно протапливать дома - с 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU